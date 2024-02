Landgericht Duisburg verhängt mehrjährige Haftstrafe Junger Pole tritt Ex-Kollegen im Aufzug fast zu Tode

Es kommt vergleichsweise selten vor, dass das Opfer einer massiven Gewalttat vor Gericht erklärt, dass ihm an einer Verurteilung des Täters wenig liegt, dass die ganze Sache eigentlich ja schon fast vergessen ist. Da liegt die Vermutung nahe, dass es eine Vorgeschichte gibt, in dem auch das Opfer eine gewichtige Rolle spielt. Mit solch einem Fall hat sich das Duisburger Landgericht in den vergangenen Wochen beschäftigt, um am Montag das Urteil in dem bemerkenswerten Prozess zu sprechen.