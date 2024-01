Versammlung bei Wortelkamp Damm-Brichter Landfrauen stehen vor vollem Programm

Der Landfrauenverband Kreis Wesel lädt zu der viertägigen Busreise „Nord- und Ostseezauber & Landfrauentag in Kiel“ ein. Am ersten Tag erreichen die Frauen Hamburg, wo eine große Hafenrundfahrt stattfindet, Nach einer Übernachtung in Nortorf starten die Frauen am zweiten Tag zu einer Fahrt nach Fehmarn und in die Holsteinische Schweiz. Unter dem Motto „75 Jahre Landfrauen – Auf Kurs in die Zukunft“ steht am dritten Tag der Deutsche Landfrauen-Tag, den die Frauen vom Niederrhein besuchen. Am vierten Tag steht vor der Heimreise ein Besuch am Timmendorfer Strand und in Lübeck auf dem Programm.