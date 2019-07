Kiesgegner greifen Abgeordnete verbal an : Land für mehr Kiesabbau – Quik fühlt sich „bedroht“

Nach diesem Bild kam es zur Eskalation mit Kiesgegnern: (v.l.): Stephan Haupt, Charlotte Quik, Margret Voßeler-Deppe und Günther Bergmann. Foto: Büro Quik

Kreis Wesel/Düsseldorf Der Landtag hat mit Stimmen von CDU und FDP den Landesentwicklungsplan verabschiedet. Später griffen Kiesgegner verbal die Hamminkelner Abgeordnete Charlotte Quik (CDU) an.

Mit der Stimme der Hamminkelner Landtagsabgeordneten Charlotte Quik haben CDU und FDP im Landtag am Freitag den neuen Landesentwicklungsplan (LEP) verabschiedet. Dieser umstrittene Plan hat auch zur Folge, dass am Niederrhein mehr Kiesabbauflächen ausgewiesen werden müssen. Nach der Plenarsitzung ist es deshalb im Landtag in einem Bereich, der eigentlich laut Quik für Besucher nicht zugelassen ist, zu einer Konfrontation gekommen. Quik sagt, sie habe sich von Kiesgegnern auch körperlich bedroht gefühlt.

So berichtet es die Politikerin gegenüber unserer Redaktion: Sie habe mit anderen Abgeordneten für ein Foto zusammengestanden. Plötzlich sei eine „Phalanx“ von Kiesgegnern auf sie zugekommen. Zunächst habe es eine inhaltliche Diskussion gegeben. Dann sei einer der Kiesgegner auf sie zugegangen und habe gerufen: „Sie halten jetzt mal den Mund.“ Quik sagt, sie sei weggelaufen. „Ich lasse mir in diesem Haus nicht den Mund verbieten.“ Schon zum zweiten Mal nach dem Protest der Bergmänner habe sie sich im Landtag nicht sicher gefühlt. Mit dem Landtagspräsidenten hat Quik das Gespräch gesucht.

Info Die Forderungen von CDU und FDP Neuordnung Die Kiesgewinnung müsse neu justiert werden, fordern CDU und FDP. Sie plädieren für Abgrabungskonferenzen, höhere Recyclingquoten, verbessertes Monitoring sowie die Prüfung von zusätzlicher Kiesgewinnung im Deichvorland. Begrüßt wird das Vorgehen der Firma Holemans in Rees: Dort wird ein Baggersee nun tiefer ausgekiest.

Quik sieht einen Grund für die neuerliche Eskalation im Verhalten der SPD im Vorfeld der Sitzung. Die Kreis-SPD hatte Charlotte Quik aufgefordert, gegen die Pläne ihrer eigenen Landesregierung zu stimmen. Ihre Stimme hätte über den LEP entscheiden können, sagte Gerd Drüten von der Kreis-SPD.

Dieser Konflikt zeigt die Auseinandersetzung, die zuletzt um den Kies geführt wurde. Im Vorfeld hatte es von SPD und Grünen am Niederrhein scharfe Kritik am Landesentwicklungsplan gegeben. So hatte Landrat Ansgar Müller (SPD) noch am Donnerstag im Kreistag angekündigt, eine Klage zu initiieren, weil durch den Plan 300 Hektar weitere Kiesflächen am Niederrhein nötig seien. Zu einer solchen Klage könnte es nun tatsächlich kommen, wie Grünen-Kreischef Hubert Kück sagte. Mit den Grünen, Linken und SPD sei eine Mehrheit im Kreistag zu beschaffen. Kück kritisierte: „Charlotte Quik hat für die Kiesindustrie gestimmt.“

„Es bleibt jetzt nur der Klageweg“, betonte auch René Schneider, Kreischef der SPD und Abgeordneter aus Kamp-Lintfort. Aus seiner Sicht müsse dies in erster Instanz der Regionalverbund Ruhr (RVR) als Planungsbehörde tun. Ein vom Kreis Wesel sowie den Städten Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Auftrag gegebenes Gutachten sieht vor allem die Bedarfsermittlung für Kies als rechtlich problematisch an.

Schneider hat am Freitag eine Kleine Anfrage zum Thema Abgrabungskonferenzen auf den Weg gebracht. Der RVR sei beauftragt, so der SPD-Politiker, eine Abgrabungskonferenz im Kreis Wesel zu organisieren zum Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Kommunen, Bürgern und der rohstofffördernden Unternehmen. „Das Problem: Nach Aussage der Landesplanungsbehörde könne es bei diesem Gespräch nicht um alternative Flächen zur Erfüllung des vorgegebenen Mengengerüstes gehen.

So gebe es im Kreis Wesel keine alternativen Flächen mehr, die man anstelle von umstrittenen Vorhaben wie denen im Wickrather Feld, auf der Bönninghardt oder in Millingen/Drüpt hineintauschen könnte. So scheint es, dass mit Beschluss des LEP auch der Regionalplan faktisch „alternativlos“ feststeht“, stellt Schneider in der Kleinen Anfrage fest.

Charlotte Quik erklärte am Freitag mit den Niederrhein-Abgeordneten der CDU, Margret Voßeler-Deppe und Günther Bergmann (beide Kreis Kleve) sowie Stephan Haupt (FDP, Kreis Kleve) die Positionierung. Hauptstreitpunkt im Bezug auf Kies ist, dass im alten Landesentwicklungsplan der Bedarf an Kiesmengen für einen Zeitraum von 20 Jahren kalkuliert wurde. Mit dem neuen Plan hat Schwarz-Gelb diesen Zeitraum auf 25 Jahre erweitert. Die Niederrhein-Abgeordneten erklärten, dass sie mit dieser Regelung nicht zufrieden seien, aber die Entscheidung im Gesamtzusammenhang mit anderen Rohstoffen gesehen werden müsse.

Die konkrete Ausgestaltung liege nun bei den Regionalräten, sagen die Abgeordneten von CDU und FDP. „Die Problematik des Kiesabbaus einzig und allein auf die Versorgungszeiträume zu fokussieren, wird der Komplexität der Situation nicht gerecht. Das ist reines rot-grünes Taktieren, um vom eigenen politischen Totalversagen in Sachen Kiesabbau abzulenken. Die Baggerlöcher, mit denen wir es derzeit zu tun haben, sind rot-grüne Baggerlöcher.“

