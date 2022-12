Vorläufige Festnahme in Wesel Mann droht nach Diebstahl mit Messer

Ein 63-jähriger Mann hat versucht, am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft an der Brückstraße in Wesel einen Ring zu stehlen. Das Geschäft vermietet Regalzeilen an Personen, die dort ihre Ware ausstellen und verkaufen können. Der vermeintliche Dieb steckte den Ring in seine Jackentasche und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die 46-jährige Ladenbetreiberin aus Xanten hatte den Mann jedoch beobachtet, folgte ihm nach draußen und rief laut: „Haltet den Dieb fest!“