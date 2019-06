Neu im Marien-Hospital Wesel : Kurze Wege in die Sprechstunde

Wesel Im Marien-Hospital Wesel startet Montag eine Verbesserung für Patient und Personal.

In der ewigen Baustelle Marien-Hospital geht es am Montag, 1. Juli, wieder einen großen Schritt voran. Dann geht Zesa in Betrieb, die zentrale Einheit für stationäre und ambulante Patienten. Vobei die Zeit, in der akute Notfälle und terminierte Patienten (etwa für eine OP-Vorbereitung) sich an einer Stelle stapelten. Levent Ozokyay, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, freute sich bei der Präsentation am Donnerstag sehr über die großzügigen Räume, die unmittelbar am Haupteingang liegen und denen moderne Untersuchungskabinen angeschlossen sind. Für die Verhältnisse der Vergangenheit fand er nett beschönigende Worte, sprach von „Unzufriedenheit und Unverständnis“ bei den Patienten sowie „Stimmungschwankungen“ bei den Mitarbeitern. Jetzt aber gibt es alles aus einer Hand mit leichteren Abläufen für die Kundschaft, die für EKG, Narkosegespräch oder Blutabnahme nicht mehr durchs ganze Haus geschickt werden muss. Auch für das Personal soll alles einfacher werden, wenn zum Beispiel Entlass-Vorgänge und Neuaufnahmen auf den Stationen nicht mehr zeitgleich stattfinden.