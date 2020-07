Kuriose Polizeieinsätze im Kreis Wesel : Nackter auf Autobahn, Likördurst im Supermarkt, BH-Dieb

Kreis Wesel Was ist da los im Kreis Wesel in den vergangenen Tagen? Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag zahlreiche kuriose Einsätze vermeldet. Der bemerkenswerteste Fall: Ein Nackter auf der Autobahn, der sich nachher in ein fremdes Wohnzimmer einschlich.

Ähnlich kurios ging es am Donnerstag auf dr A57 in Höhe Neukirchen-Vluyn zu. Zahlreiche Notrufe gingen schon am Donnerstagnachmittag ab 15.08 Uhr auf der Polizeileitstelle in Wesel ein. Autofahrer auf der A 57 in Fahrtrichtung Holland meldeten einen nackten Mann auf und neben der Fahrbahn in Höhe der Anschlußstelle Moers Hülsdonk. Einige Anrufer hatten auch ein ca. 20 Zentimeter langes Messer in der Hand des Mannes wahrgenommen. Die Polizei begann eine Fahndung, auch mit Polizeihubschrauber. Zunächst blieb die Suche erfolglos. Gegen 15.40 Uhr meldete sich dann aufgeregt ein Anwohner aus dem Nahbereich der Autobahnausfahrt. In seinem Wohnzimmer liege ein fremder Mann auf der Couch. Dass es sich dabei um den Gesuchten handelte, war zunächst unklar, war der ungebetene Gast doch bekleidet. Kurze Zeit später stand fest, die Kleidung gehörte dem Anrufer und hing zuvor im Garten auf der Leine. „Der Nackte von der Autobahn hatte sich also kurz vor Betreten des unverschlossenen Einfamilienhauses wieder salonfein und es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht“, teilt die Polizei mit. Ein Messer sei nicht gefunden worden. Dafür trug er eine 20 Zentimeter lange Feder im Mund. Der psychisch auffällige 45-jährige Moerser wurde in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen.