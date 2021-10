Stadt würdigt Künstlerin aus Wesel : Eva Brinkman – die Meisterin des Muschelkalks

Die Weseler Bildhauerin Eva Brinkman bei der Arbeit an der „Trauernden Vesalia“ Foto: SAW

Wesel Die bildhauerischen Arbeiten der Weseler Künstlerin Eva Brinkman sind in der Stadt allgegenwärtig. Unter anderem schuf sie die „Trauernde Vesalia“ und die Türgriffe des Willibrordi-Doms. Am 12. Oktober würde sie 125 Jahre alt.

„Die ältere Generation Weseler sieht sie noch vor sich: eine große schlanke Frau, sicher, solide, schlicht, dabei stets höflich und liebenswürdig in ihrem ganzen Auftreten. Begleitet immer von ihrem Dackelhund. Die Bildhauerin Eva Brinkman war eine Persönlichkeit, die in sich selbst ruhte, nicht der leisesten Form von Selbstdarstellung verfiel, offen im menschlichen Miteinander, hilfsbereit gegenüber jungen Künstlern, die noch ihren Weg suchten. Die traditionelle deutsche Devise ,mehr sein als scheinen’ passte zu ihr oder das ähnlich bedeutsame englische Understatement.“ Mit diesen Worten leitete die frühere RP-Mitarbeiterin Hanne Buschmann (1927-2019) vor neun Jahren in ein Porträt ein, das nichts an Gültigkeit verloren hat. Allerdings dürfte der Kreis von Menschen, die Eva Brinkman noch persönlich erlebt haben, unterdessen deutlich kleiner geworden sein.

Am 12. Oktober würde sie 125 Jahre alt. Ihre bildhauerischen Arbeiten sind in der Stadt allgegenwärtig. Um sie wahrzunehmen, muss man oft den Kopf in den Nacken legen. Denn verewigt hat sich Brinkman in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem mit zahlreichen Reliefen über Haustüren. Zum Beispiel in der Neustraße. Aber auch an der Front des Schneemann-Hauses am Hansaring. Öffentliche wie private Bauherren nahmen gern die Dienste der Meisterin des Muschelkalks in Anspruch. Die Stadt Wesel nimmt die bevorstehende 125. Wiederkehr ihres Geburtstages zum Anlass für eine Würdigung.

Info Straße heißt wie die Künstlerin Ehre 1992 benannte die Stadt eine Straße auf dem Fusternberg nach der Künstlerin: die Eva-Brinkman-Stege. In der Broschüre „WEGgefährtinnen der Stadt Wesel“ wird sie auf diese Weise als eine von 33 Frauen gewürdigt. Die Broschüre ist kostenlos in der Stadtinformation am Großen Markt und im Rathaus bei der Gleichstellungsstelle erhältlich.

„Eva Brinkman prägte fünf Jahrzehnte das künstlerische Leben in Wesel und am Niederrhein mit ihren Bildern, Zeichnungen und in besonderem Maße mit ihren Werken der Bildhauerei“, heißt es darin. Die Stadt macht auf das wohl bekannteste Werk von Brinkman aufmerksam: Die „Trauernde Vesalia“ erinnert seit 1953 auf dem alten Friedhof an der Caspar-Baur-Straße an die Bombenopfer des Krieges.

Zur Vita geben die Archive Folgendes preis: Am 12. Oktober 1896 wurde Eva Anna Natalie Brinkman in Wesel geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters 1903 (Ludwig Brinkman, Bürgermeister von Karlshafen an der Weser) lebte sie mit ihrer Mutter (Gertrud Brinkman geborene Nimtz) zwei Jahre in Berlin. 1905 zogen sie nach Wesel zu ihrer Großmutter in die Hafenstraße. Vier Jahre später bezogen Mutter und Tochter ihr neuerbautes Haus am Hansaring. Von 1905 bis 1912 besuchte Brinkman das Lyzeum in Wesel (heute AVG) und anschließend eine Haushaltsschule in Bonn. Dort freundete sie sich mit Hulda Droste an, der späteren Ehefrau des Künstlers Otto Pankok.

Gerne, so heißt es weiter, hätte die begabte junge Frau die Kunstakademie in Düsseldorf besucht. Doch zu dieser Zeit durften keine Frauen an der Akademie studieren. Stattdessen besuchte Brinkman eine Malklasse der Kunstgewerbeschule. In den Fächern Zeichnen und Malen zeigte sich die besondere Begabung der Künstlerin. Dort wurde ihr Interesse an der Bildhauerei geweckt. Bereits 1918 stellte Eva Brinkman bei einer Gruppenausstellung in Wesel ihr Können unter Beweis.

1920 ging sie nach Bad Warmbrunn, im damaligen Schlesien, um sich im Handwerk der Bildhauerei weiterzubilden. Drei Jahre später zog es sie für ein Jahr als Restauratorin nach München. Zurück in Wesel, stellte sie in Duisburg aus und reiste 1928 nach Berlin. Gemeinsam mit ihrem Schüler und Mäzen, Dietrich Krieger, reiste sie nach Paris. Erneut zurück in Wesel, stellte sie die dort entstandenen Zeichnungen aus. Es folgten zahlreiche Reisen nach Schweden, Dänemark und in die Niederlande.

Eva Brinkman gehörte mit Dietrich Krieger, August Oppenberg, dem Malerehepaar Maria Buschmann-Scherman und Artur Buschmann sowie der Fotografin Hilde Löhr zu den Gründungsmitgliedern der Vereinigung Niederrheinischer Künstler und Kunstfreunde. Diese organisierte mehrere Ausstellungen im Herzogsschloss (heute Centrum am Kornmarkt), das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde

Eva Brinkman war dabei, als Wesel im Februar 1945 beinahe komplett dem Erdboden gleich gemacht wurde. Es waren Bekannte, Nachbarn und vielleicht Freunde, die ihr Leben bei der Bombardierung verloren. Die überlebensgroße Skulptur der „Trauernden Vesalia“ richtet ihren kummererfüllten Blick auf die zahlreichen Kreuze der Bombenopfer.

Ihr zerstörtes Wohnhaus am Herzogenring, so die Stadt in ihrer Würdigung weiter, baute Eva Brinkman wieder auf. Es verfügte seit 1950 über eine eigene Werkstatt. Fünf Jahre später musste sie ihr Heim verlassen, da dort ein großes Mehrfamilienhaus, der sogenannte Mercedes-Stern, gebaut wurde. Sie fand Am halben Mond mit ihrer Freundin Käthe Pommer ein neues Zuhause. Es war ideal auf die Bedürfnisse der Künstlerin zugeschnitten.