Kunst in Wesel : Ein märchenhafter Wald in Hamminkeln

Hamminkeln Ein Künstler lässt Spaziergänger staunen. Sie können in einem Grünstrich vieles entdecken – dazu gehören zum Beispiel hölzerne Gesichter und Miniaturhäuschen. Wer hinter der Aktion mitten in der Natur steckt, ist unbekannt.

Wer hier stur auf den Weg schaut, wird nicht entdecken, was rechts und links liegt. Wer aber gern in die Natur eintaucht und sich immer wieder aufs Neue an ihrer Schönheit erfreut, sieht hier auch etwas, was von Menschenhand geschaffen ist. Und das ist nicht nur beachtlich, sondern vor allem außergewöhnlich. Denn hier hat jemand Hand ans Holz angelegt und – sehr zur Freude der Waldbesucher – kleine, aber auch sehr große Skulpturen kreiert.

Damit nicht jeder den Weg verlässt, um die Holzkunst näher zu betrachten, wurden in den letzten Tagen Baumstämme als eine Art Betretungsgrenze verlegt. Sie signalisieren nun: Hier gibt es was zu sehen, was in der Region einzigartig ist. Und damit das auch so bleibt, verraten wir hier nicht, wo genau die Kunst in der Natur zu finden ist. Zu entdecken ist sie ja zufällig bei einer Wanderung am Rande von Hamminkeln, die sich in Corona-Zeiten auf jeden Fall anbietet.