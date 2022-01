Schüler präsentieren ihre Werke : Schloss Ringenberg zeigt eine neue Corona-Ausstellung

Ringenberg Gesamtschüler haben sich im Lockdown künstlerisch mit der bedrückenden Situation während der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Entstanden ist daraus eine sehr persönliche Ausstellung. Wie es zu der Aktion kam und was entstanden ist.

Kunstlehrerin Ursula Meyer ist immer noch beeindruckt davon, wie kreativ sich die Gesamtschüler in ihrem Unterricht mit der Corona-Pandemie und dem Lockdown auseinandergesetzt und ihre persönlichen Erfahrungen künstlerisch verarbeitet haben. Doch der Weg von der ersten Idee, die Corona-Kunst und ihre jugendliche Sicht auf die Pandemie in einer Ausstellung in Schloss Ringenberg zu veröffentlichen, war steinig. Einige Schüler fragten immer mal wieder nach, was denn aus der Schau geworden war. Schließlich war diese in der Aufgabenstellung angekündigt worden. Nun ist klar, dass die Vernissage am Samstag, 22. Januar, um 15 Uhr feierlich stattfindet. Der Titel zeigt die persönliche Note: „Corona & ich“.