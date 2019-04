Neuer Namenszusatz : Kulturstiftung jetzt als „Schermbecker Helden“

Zum Kuratorium und Unterstützerteam der Kulturstiftung gehören (v.l.): Kenneth Stewart, Mike Rexforth, Friedhelm Koch, Gerd Abelt, Marcell Oppenberg, Sabrina Greiwe, Peter Kaprulat und – nicht abgebildet – Brigitte Straus. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das Team um Marcell Oppenberg bringt Schwung in die Kulturszene. Am 14. Juni geht es los mit „The Rat Pack – Alive and Swinging“.

Strahlender Sonnenschein passte am Montag zu den Gesichtern der Vorstandsmitglieder, als die 15 Jahre alte Kulturstiftung nach rund zweijähriger Pause unter dem Ergänzungsnamen „Schermbecker Helden“ in der ehemaligen reformierten Kirche vorgestellt wurde. Sie war in den Ruhe-Modus getreten, als die Gründungsvorsitzende Brigitte Straus den Vorsitz abgab. „Gut Ding will Weile haben“, begründete Bürgermeister Mike Rexforth nun die relativ lange Pause. Marcell Oppenberg, der schon von den Bürgermeistern Wilhelm Cappell und Ernst-Christoph Grüter als Vorsitzender des Kuratoriums ins Visier genommen wurde, sagte diesmal nach mehreren Gesprächen mit Rexforth zu.

Am 24. April wurde der 56-jährige Diplom-Ingenieur einstimmig gewählt. Den Schermbeckern ist der langjährige Leiter der Big-Band Young People und der Mitorganisator des Festes Mi in motion bestens bekannt. Zum Vorstand gehört außerdem der stellvertretende Vorsitzende Friedhelm Koch. Steuerberaterin Brigitte Straus unterstützt als Beisitzerin. Die Beisitzer Gerd Abelt und Sabrina Greiwe sind im Rathaus für die Wirtschaftsförderung zuständig. Durch ihre Mitarbeit signalisiert die Gemeinde, dass sie die als „Schermbecker Helden“ firmierende Kulturstiftung sehr unterstützen möchte.

Info Im Internet gibt es schon die Tickets Plattform Auf www.schermbecker-helden.de sind bereits Hinweise zu Auftritten von Sarah Smith und ihrer Band am 20. September und des Pindakaas Saxophon-Quartetts am 23. November zu finden.

Den Zusatznamen „Schermbecker Helden“ hielt Oppenberg für dringend erforderlich: „Am ehemaligen Namen Kulturstiftung hing so ein Geschmäckle dran“. Um anderen Wind zu bekommen, „muss man etwas Neues machen.“ Es gab mehrere Vorschläge für einen Zusatznamen, aber schließlich entschied sich das Kuratorium für den des Designers Peter Kaprulat, der vor vielen Jahren auch das Laternen-Logo der Werbegemeinschaft entwarf. Der ausgewählte Kuhkopf soll eine Brücke schlagen zu dem Symbol des bekannten Wacken Open Air und dem ländlichen Leben in Schermbeck. Der Name „Schermbecker Helden“ soll für all die Künstler stehen, die künftig das Programm bereichern werden.

Die Finanzierung für die Startphase ist gesichert. Das Kuratorium dankt der Sparkasse und der Volksbank für die großzügige Unterstützung. Im kommunalen Haushalt sind 10. 000 Euro für die Kulturstiftung eingeplant. Das Kuratorium hofft auf weitere Sponsoren. Die Kulturstiftung ist ein eingetragener Verein.