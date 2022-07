Hamminkeln : Kulturrucksack voll Spiel und Spaß

RINGENBERG Die Ferienaktion 2022 am Schloss Ringenberg ist gestartet. Der Zuspruch für das Kulturrucksackprogramm ist groß, vieles ist ausgebucht. Manche Angebote lahmen aber wie etwa das Malen im Ferienatelier diese Woche.

Das alte Gemäuer ist verwinkelt. Es soll im Turm sogar die geheimnisumwitterte weiße Frau gespenstern. Im Schlossgraben könnte man etwas verschwinden lassen. Der Park mit seinen Bäumen ist rustikal und verzweigt. Ein idealer Filmort, der es auch den Jungfilmern im diesjährigen Kulturrucksack-Programm angetan hat. Sie sind gerade auf dem Schlossgelände unterwegs, um Ideen zu entwickeln, die sich später in ein Skript aufnehmen lassen und sich in einer Filmgeschichte wiederfinden könnten. Jan Erik Markett von der Weseler Filmagentur Flaggschiff ist mit den Jungfilmern im Einsatz, denen dank Spaß an der Sache auch die Mittagshitze nichts ausmacht. Das Kunst- und Kulturangebot in den Ferien für Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren wurde nun vorgestellt von Mareen Moff vom Jugendzentrum Juze, Rita Nehling vom Jugendbereich der Stadt und Bürgermeister Bernd Romanski.