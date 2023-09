Kultur-Genuss-Kultur Schlemmerfest mit Musik, Kaufsonntag und Stabhochspringen

Am Berliner Tor beginnt der Sonntag, 10. September, mit einer Offenen Bühne. Von 13 bis 19 Uhr treten Luxx, Janik Regenberg, Die Vorzeigeschwiegersöhne und Marina auf. Außerdem wird bundesweit der Tag des offenen Denkmals begangen. Deshalb ist der Willibrordi-Dom von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Weseler Architekt, Rainer Ticheloven zeigt am digitalen CAD-Arbeitsplatz, wie heute gearbeitet wird. Steinmetze stellen an Mustersteinen vor, wie die Wasserspeier an dem Gebäude entstanden sind. Traditionelle Handwerkzeuge kommen dabei zum Einsatz. Kinder und Jugendliche können ausprobieren, wie ein Steinmetz arbeitet. Überdies bietet sich einmalig in diesem Jahr die Möglichkeit, den Turm des Doms zu besteigen.