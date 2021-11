Museum zeigt Ausstellung über den Rhein : Der grenzenlos verbindende Strom

Felix Hildebrand (l.) und Veit Veltzke in einer Abteilung, die der Entwicklung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert gewidmet ist. Foto: Fritz Schubert

Wesel Das LVR-Niederrheinmuseum in der Zitadelle erweitert seine Dauerausstellung „Wesel und die Niederrheinlande“ um die Sonderschau „Ein Strom, der uns verbindet“. Am Samstag, 13. November, wird sie eröffnet. Zu sehen gibt es einige seltene Exponate.

Der Rhein schert sich nicht um Grenzen. Er macht, was er will. Auf seinem Weg von den Alpen zur Nordsee durchquert er ein ordentliches Stück Europas und trägt seit jeher zum Kulturaustausch bei. Dies drückt der Ausstellungstitel „Ein Strom, der uns verbindet“ treffend aus. So heißt die Sonderschau im LVR-Niederrheinmuseum, die am Samstag, 13. November, eröffnet wird. Sie erweitert nun um gut 350 Quadratmeter die Dauerausstellung „Wesel und die Niederrheinlande“ und wird bis 2023 zu sehen sein. 2024 wird dann die endgültige Dauerausstellung des Niederrheinmuseums im Körnermagazin der Weseler Zitadelle stehen. Diese hat bekanntlich den Auftrag, die gemeinsamen Wurzeln deutscher und niederländischer Rheinländer zu verdeutlichen. „Ihr seid Euch ähnlicher, als Ihr denkt!“ sagen die Museumsmacher und setzen dabei auf „Brückengestalten“.

Gemeint sind damit Menschen, die sich wie der Rhein nicht groß um Grenzen geschert haben, zumal es solch strikte Trennlinien auch lange gar nicht gab. Museumsdirektor Veit Veltzke und der wissenschaftliche Referent Felix Hildebrand stellten am Freitag im noch laufenden Ausstellungsaufbau einige dieser Personen und die geschichtlichen Zusammenhänge vor. Die Schau behandelt den Zeitraum von 1800 bis 2000, beginnt also etwa mit dem Ende der französischen Herrschaft, beleuchtet die Entwicklung der Nationalstaaten, die beiden Weltkriege sowie die entstehende EU bis zur Öffnung der Grenzen in jüngster Vergangenheit mit dem Schengener Abkommen. Gezeigt werden rund 200 Exponate, darunter sind ungefähr zehn Prozent Leihgaben aus den Niederlanden. Es versteht sich von selbst, dass die multimediale Führung durchgängig zweisprachig gestaltet ist.

Info Feierliche Eröffnung in der Nachbarschaft Aula Die Ausstellung „Ein Strom, der uns verbindet“ wird am Samstag, 13. November, um 18 Uhr nicht im Museum, dem Körnermagazin, sondern in einem anderen Teil der Zitadelle eröffnet. Schauplatz für diesen Akt ist die Aula der Musik- und Kunstschule in der Kaserne VIII des Festungskerns. Besuch Erwartet werden hochkarätige Gäste. Grußworte sprechen wollen Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Peter Schuurmann, Generalkonsul am Niederländischen Generalkonsulat Düsseldorf, Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, Marlies Hillefeld, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wesel, und Regina Schneider, Deutsche Euregio-Ambassadeurin.

Zurück zu den Brückengestalten jeglicher Couleur: Der Besucher steht zunächst vor einem monumentalen Gemälde. Es zeigt das Eintreffen der Preußen bei der Schlacht von Waterloo. Am Rand erhält der verwundete Prinz von Oranien – das Königreich der Vereinigten Niederlande war gerade erst ausgerufen worden – internationale Hilfe der Waffenbrüder.

Ein paar Schritte weiter geht es um erwachende Nationalideen. Als absolute Rarität ist ein früher Druck des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben zu sehen. Aber wer weiß schon, dass er auch der Gründer der niederländischen Mediävistik, also Mittelalterforschung war, und eine niederländische Volksliedersammlung herausgegeben hat. Und wer kennt noch Multatuli. Unter diesem Pseudonym schrieb der Niederländer Eduard Dauwes Dekker unter anderem gegen die kolonialen Verbrechen seiner Landsleute im heutigen Indonesien an. Außerdem machte er sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts für die Emanzipation der Frau stark. Anarchist Wilhelm Spohr hat Multatulis Werke seinerzeit ins Deutsche übersetzt.

Rheinhochwasser 1809. Joseph Effertz, Bürgermeister von Niel, rettet Menschen vor dem Ertrinken – dafür bekam er von Napoléon eine Goldmedaille. Foto: Fritz Schubert

Auch eine echte Brücke hat die Funktion solcher Vermittlung. So nimmt es denn kein Wunder, dass die ehemalige Weseler Eisenbahnbrücke in der Schau ein Thema ist. Sie spielte europaweit und besonders im niederländisch-deutschen Raum eine große Rolle, diente von 1874 bis zur ihrer Zerstörung im Jahr 1945 als Bindeglied. Selbst das Wasser des Rheins verbindet. Englische Touristinnen haben ein Reisetagebuch hinterlassen, dass Veltzke als „echte Fundgrube“ bezeichnet. Die Rheinromantik setzen zeitgenössiche Ansichten von Oberweseler Idylle und Walsum ins Bild. Letztere jedoch vermittelt mit Blick von Orsoy aus aber schon den Übergang zum dampfenden Industrialismus.

Beklemmender wird es, wenn die Schicksale von Kriegsteilnehmern oder Verfolgten nachgezeichnet werden. Auch hier besticht das Haus mit seltenen Exponaten zu grenzüberschreitenden Allianzen, gemeinsamen Unternehmensgründungen und Schnittmengen in politisch-sozialen Fragen.