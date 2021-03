Arbeit ruht in der Corona-Pandemie : Heimatmuseum in Schermbeck will in Zukunft mehr Besucher anlocken

Heimatmuseum in Schermbeck will in Zukunft mehr Besucher anlocken

Schermbeck Der Heimat- und Geschichtsverein hat seine Mitglieder über das Vereinsjahr 2020 informiert und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Im Fokus steht, wie mehr Besucher in das Museum kommen können. Dazu soll es eine Untersuchung geben.

Zur Zeit ist das Heimatmuseum an der Steintorstraße wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Sobald wieder regelmäßige Öffnungszeiten angeboten werden können, soll das schnellstmöglich bekannt gegeben werden. Bis es soweit ist, machen die Verantwortlichen große Pläne. Um die Besucherzahlen im Heimatmuseum zu erhöhen, möchte der Vorstand mit fachkundiger Unterstützung in diesem Jahr untersuchen, wie das Museum mit den ausgestellten Exponaten und der Darstellung beziehungsweise der Aufteilung optimiert werden kann.

Die regelmäßigen Veranstaltungen des Maikranz- und des Erntekranzrichtens fielen ebenso aus wie der Schermbecker Weihnachtsmarkt „Schöne alte Weihnachtszeit“ auf der Mittelstraße, an dem der Verein in „normalen“ Jahren teilnahm. Am 11. September beteiligte sich der Verein an der Eröffnung des Spielplatzes „Motte“ im Neubaugebiet Borgskamp. Bei der Planung wurde das Thema „Motte“ aufgegriffen, da Überreste einer Befestigungsanlage im Baugebiet vorhanden waren. Anschließend erfolgte im Heimatmuseum die Eröffnung der Ausstellung „Die Motte – einer mittelalterlichen Burg auf der Spur“.