Ära endet nach über 20 Jahren : Neue Leitung für die Musikschule in Hamminkeln

Hamminkeln Kerstin Loskamp ist die neue Leiterin der Musikschule Hamminkeln und löst Ulrich Ingenbold ab, der das Amt 23 Jahre lang inne hatte. Loskamp ist ein Gewächs der Bildungseinrichtung, hat ihre musikalische Kindheit und Jugend dort verbracht.

Kerstin Loskamp ist die neue Leiterin der Musikschule Hamminkeln und löst damit Ulrich Ingenbold ab, der die Musikschule mit Sitz an der Zingelstraße in Ringenberg aus Altersgründen verlässt. Die neue Leiterin ist ein Gewächs der Bildungseinrichtung, hat ihre musikalische Kindheit und Jugend in der Musikschule Hamminkeln verbracht und dort die Hochschulreife erlangt. Das Studium der Musik mit den Instrumenten Querflöte und Klavier absolvierte Loskamp dann in Dortmund, um im Anschluss daran die Nachfolge ihres ehemaligen Querflötenlehrers an der Musikschule Hamminkeln anzutreten. Offiziell wird sie Anfang November vorgestellt.