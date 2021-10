Erster Auftritt in Hamminkeln nach Corona : Endlich wieder Applaus

Erster Auftritt in Hamminkeln nach Corona

Hamminkeln Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause tritt der Männergesangverein Bleib treu wieder vor Publikum auf. Erstmals tun die Musiker das zusammen mit der Heimatbühne. Bewusst heißt der Titel „Unbeschwert beschwingt“.

Endlich wieder auf die Bühne, endlich wieder vor Publikum, endlich wieder Applaus: Die 47 Sänger des Männergesangvereins (MGV) Bleib treu Hamminkeln und die zehn Akteure der Heimatbühne Hamminkeln freuen sich riesig auf den kulturellen Neustart nach der sehr langen Corona-Zwangspause. Wie in guten alten Zeiten soll es wieder eine Doppelveranstaltung geben, um möglichst viel Publikum zu erreichen. Am Samstag, 6. November um 19.30 Uhr, und Sonntag 7. November um 17 Uhr, heißt es „Bühne frei“. Das kulturelle Doppel findet im Bürgerhaus an der Marktstraße 17 statt.