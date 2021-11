Neue Aufgabe für ein Eigengewächs : Das ist die neue Leiterin der Musikschule in Hamminkeln

Stehen am Flügel in der Musikschule Hamminkeln (v. l.): Jürgen Kamper (Förderverein), Kerstin Loskamp (neue Musikschulleiterin) und Ulrich Ingenbold (bisheriger Leiter). Foto: Thomas Hesse

Ringenberg Kerstin Loskamp hat die Nachfolge von Ulrich Ingenbold angetreten. Gestern wurde sie offiziell vorgestellt. Die neue Leiterin hat große Pläne: Sie will vor allem die Chancen der Digitalisierung auch musikalisch nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Kerstin Loskamp kennt die Musikschule Hamminkeln mit Sitz in Ringenberg in- und auswendig. Hier hat die gebürtige Hamminkelnerin selbst als Musikschülerin Instrumentalmusik von der Pike auf gelernt, hier hat sie ihr künstlerisches Rüstzeug bekommen und den Spaß am Lehren kennengelernt. Jetzt schließt sich der Kreis für die 31-Jährige. Sie ist seit August die neue Leiterin der Musikschule Hamminkeln und löst damit Ulrich Ingenbold ab, der über 23 Jahre die Musikschule mit Sitz an der Zingelstraße geleitet hat und nun Musik immer wieder gerne, aber nur als Pensionär ausübt.

Gestern wurde die „Neue“ öffentlich vorgestellt. Wie das so ist mit einem Generationswechsel an der Spitze: Ortsnähe zählt, Heimatverbundenheit spielt eine Rolle und Leistung ist gefragt bei einer Musikschule auf dem Land. Kerstin Loskamp hat ihre musikalische Kindheit und Jugend in der Musikschule verbracht und dort die Hochschulreife erlangt. Die neue Leiterin ist also ein Gewächs der Bildungseinrichtung. Das Studium der Musik mit den Instrumenten Querflöte und Klavier absolvierte sie in Dortmund, um im Anschluss daran die Nachfolge ihres ehemaligen Querflötenlehrers an der Musikschule Hamminkeln anzutreten.

Info Tag der offenen Tür am kommenden Samstag Termin Die Musikschule lädt zum Tag der offenen Tür in ihren Sitz an der Zingelstraße in Ringenberg ein. Sie ist am Samstag, 6. November, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Veranstaltung Fester Punkt im Jahresplan ist der Winterspaziergang. Vier Ziele werden in Ringenberg angesteuert, an jedem gibt es Musik satt. Der beliebte Gang findet am 19. Dezember ab 16 Uhr statt. Karten gibt es ab 15. November bei der Musikschule.

Das ist ein wichtiger Sprung, denn die Musikschule ist keine städtische, sondern eine der wenigen in Nordrhein-Westfalen, die in privater Trägerschaft unterhalten werden. Träger ist der Musikverein Ringenberg mit seinem Noch-Geschäftsführer Jürgen Kamper. Er will die Geschäfte im nächsten März abgeben, hinterlässt dann ein funktionierendes Haus. Kerstin Loskamp soll dann auch die Geschäfte des Musikvereins führen.

Sie besetzt schon jetzt wichtige Aufgaben in der Einrichtung. Seit mehreren Jahren liegt ein Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Ausgestaltung von Kooperationsangeboten für die örtlichen öffentlichen Schulen, vornehmlich mit den Grundschulen, aber auch mit der Gesamtschule. Wichtig ist zudem, Musikschüler früh an musische Bildung heranzuführen und möglichst an die Einrichtung zu binden. Wie das funktioniert, zeigen gelungene Projekten wie JeKits – Stichwort: „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ – und EMSA („Eine Musikschule für alle“). Die Ringenberger Einrichtung hat sich als unverzichtbarer Partner in der Hamminkelner Bildungs- und Kulturlandschaft positioniert und will den Anspruch weiter erfüllen.

Vorgänger Ulrich Ingenbold wird die Entwicklung wohlwollend beobachten – und Kerstin Loskamp ihre eigenen Zeichen setzen. Der bisherige Musikschulleiter gestaltete den Weg zu einem gefragten Partner, neben den Schulen auch für Familien sowie Vereine. Zuletzt hatte man die Entwicklung von Schloss Ringenberg zum kulturellen „Dritten Ort“ intensiv begleitet. Es wird bleiben, dass neben der Musik auch starkes ehrenamtliches Engagement nötig ist. Das führt wohl geradewegs ins Schloss Ringenberg. Mit dessen kulturellen Neukonzeption soll auch die Musikschule einen neuen Standort erhalten.

Gefragt ist dann ebenso wie heute die Unterstützung des Fördervereins. Geschäftsführer und Schatzmeister Jürgen Kamper, der ebenfalls noch bis März 2022 im Amt bleiben will, sprach gestern optimistisch von der Zukunft. „Wir stehen sehr gut da, auch finanziell“, sagte er. Kathrin Bückmann ist als neue Geschäftsführerin schon ausgeguckt. Zwei Hauptamtliche beschäftigt der Verein.