Alte Fassung für neuen Roman überarbeitet : Autor aus Hamminkeln sagt Corona-Pandemie vor 13 Jahren voraus

Wolfgang Brunner ist stolz auf sein neues Buch, das er hier in die Kamera hält. Foto: Thomas Hesse

Ringenberg Wolfgang Brunners neuer Roman „In seinen Händen mein Leben wie zerbrochenes Glas“ erscheint Mitte August. 2008 gab es die Erstfassung der Geschichte, die viele Parallelen zur aktuellen Infektionswelle aufweist. Warum das für den Autor so erschreckend ist.

Wolfgang Brunner aus Ringenberg ist ein Vielschreiber. Science Fiction ist sein Metier, und das hat aus Sicht eines Romanschreibers immer auch mit der Gegenwart zu tun. Sie ist die Basis für Geschichten, die irgendwann wahr werden könnten. Der Autor vom Dorf, der jetzt sein 19. Buch herausbringt, erlebt diese Situation mit seinem neuen Roman namens „In seinen Händen mein Leben wie zerbrochenes Glas“. Er ist ab dem 12. August offiziell erhältlich, in seiner ersten Fassung aber schon 2008 verfasst und nun von Brunner aktualisiert und überarbeitet worden. Bei diesem normalen Arbeitsschritt fiel Brunner aus allen Wolken. Er hatte die Schrecken der Pandemie vor 13 Jahren vorweggenommen.

Besagter Schrecken ist allerdings fein verpackt. „Das Buch erscheint in einer edlen, handsignierten, gebundenen Ausgabe im KOVD-Verlag“, sagt der Ringenberger nicht ohne Stolz. Sein Verleger Sascha Lubenow hat sich sehr ins Zeug gelegt, jeder Seite optische Signale verpasst und so auch Wertschätzung für Brunners Arbeit demonstriert. Voraussichtlich werde es auch eine illustrierte Art-Edition geben, hofft der Autor. Mit dem gelungen designten Auftritt wird auch die geschriebene Hommage an den preisgekrönten Science-Fiction-Autor Samuel R. Delany abgerundet. Und inhaltlich mit einem Szenario, wie es aktueller nicht sein könnte.