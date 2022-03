Mit viel Elan in die Saison 2022 : Das ist das neue Programm der Schermbecker Landhelden

Marcell Oppenberg und Sabrina Greiwe haben das Programm der Schermbecker Landhelden für das Jahr 2022 vorgestellt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die zur Kulturstiftung gehörenden Schermbecker Landhelden haben ihr Programm für das Jahr 2022 vorgestellt. Es gibt viel Musik, preisgekrönte Comedy und einen großen Familientag rund ums Rathaus. Eine Übersicht.

„Wir sind noch voller Energie“, stellte Marcell Oppenberg als Vorsitzender der Schermbecker Landhelden erleichtert fest, als er jetzt in der ehemaligen reformierten Kirche zusammen mit der gemeindlichen Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe die nächsten Aufführungen vorstellte. Die Reihe bedeutender Konzerte beginnt am 19. März um 20 Uhr im Gastronomiebereich des Ramirez. Sollten mehr Besucher kommen, wird die sechsköpfige Band Sheevón im Saal auftreten.

Seit 40 Jahren begeistert die Band ihre Zuhörer mit Irish Folk. Zwei Tage nach dem St. Patrick‘s Day, der zu Ehren des Heiligen Patrick gefeiert wird, steht das Programm in Schermbeck unter dem Motto „Irish Folk zum St. Patrick`s Day“. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf kosten 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. An dem Abend gilt die 2G-plus-Regelung.

Info Wo es Karten zu kaufen gibt Verkauf Karten kann man spätestens ab Mitte dieser Woche in mehreren Vorverkaufsstellen erwerben: in der Volksbank Schermbeck, in der Schermbecker Filiale der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe und in der Zentrale im Schermbecker Rathaus. Online sind die Tickets bereits jetzt erhältlich.

Wegen des Krieges in der Ukraine haben die Schermbecker Landhelden das erste Konzert des Jahres 2022 zum Benefizkonzert umbenannt. Der Erlös der Konzertkarten, die ab sofort erworben werden können, geht an die Aktion Deutschland hilft zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine. Wer bereits ein Ticket erworben hat oder über den Preis hinaus eine Spende leisten möchte, kann an dem Abend an einer Spendensammlung teilnehmen.

Unter dem Motto „Der richtige Wein im falschen Leben“ steht die zweite Veranstaltung, die am 2. April um 19 Uhr in der ehemaligen reformierten Kirche beginnt. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 26 Euro. Zahlreiche Karten wurden bereits verkauft. Sophia Fritz und der Musiker Martin Bechler, der Frontman von Fortuna Ehrenfeld, lesen aus ihrem Buch „Kork“ vor, das sich mit dem Wein und dem Leben befasst. Die Studentin Sophia hat ihr Psychologie-Studium abgebrochen und kellnert in der Weinstube Bacchus. Doch sie serviert nie den bestellten Wein. Ob zerstrittenes Ehepaar oder suizidgefährdeter Hedgefondmanager, immer glaubt sie zu wissen, was wirklich getrunken werden muss. Denn nur der genau verabreichte Wein kann das Leben erträglich machen. Der Einzige, den sie nicht betrügen kann, ist Martin. Immer, wenn der Musiker Martin abgekämpft und voller Geschichten von einer Tournee zurückkommt, geht er im Bacchus trinken. Sophia und Martin krönen sich zu Propheten des Weins. Bacchus wird ihre Bühne, ihr Hörsaal, ihr eigenes Universum. Gemeinsam verordnen sie die richtigen Weine für die falschen Leben der Anderen. Je länger ihre Nächte am Tresen, desto kurioser, intimer und entwaffnender werden ihre Wahrheiten.

Der Kabarettist Hennes Bender gastiert am 30. April ab 20 Uhr in der ehemaligen reformierten Kirche. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 23 Euro, an der Abendkasse 26 Euro. Hennes Bender wuchs in Bochum auf, wo er auch heute noch lebt. In Bochum studierte er Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. Sein Bühnendebut gab er 1990 als Hamlet im Bochumer Schauspielhaus. Erste Auftritte als Solokomiker erfolgten im Jahr 1998. Die von ihm verfasste und konzipierte Radiocomedy „Scheisse! Die Hafenpolizei!” wurde im Jahr 1999 mit dem Karl-Magnus-Preis der ARD ausgezeichnet. Im Jahr 2000 trat er erstmals im Fernsehen auf. Als bester Newcomer wurde er im Jahr 2004 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Im Ullstein-Verlag erschien im Jahr 2009 das „Kleine Ruhrpott-Lexikon“ mit dem Titel „Komma lecker bei mich bei“. Im Jahr 2020 hat er die Asterix-Abenteuer in die Sprache der Ruhrgebietler übersetzt.

In der ehemaligen reformierten Kirche erwartet die Zuhörer am 21. Mai ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ein Wohnzimmerkonzert. 15 Euro kosten die Tickets im Vorverkauf, an der Abendkasse 18 Euro. Das Konzert wird vom Sänger, Gitarristen und Entertainer Bernd Begemann gestaltet. „Ich bin halt‘n Typ, der Lieder singt“, beschreibt Begemann seine künstlerischen Aktivitäten. Er wuchs in Bad Salzuflen auf. Mit seiner Band Die Antwort veröffentlichte er 1987 das erste Album. In den vergangenen 20 Jahren trat Begemann in mehreren Fernseh-Sendungen auf. Im Oktober 2010 nahm er am Bundesvision Song Contest in Berlin teil.

Auch im zweiten Halbjahr wollen die Schermbecker Landhelden zur Belebung der kulturellen Szene in Schermbeck beitragen. Die Lesung, die der Krimi-Autor Klaus Peter Wolf am 19. Oktober im Begegnungszentrum gestaltet, ist bereits ausverkauft. Am 28. August wird ein großer Familientag rund ums Rathaus stattfinden. Unter dem Motto „Schermbeck malt bunt“ werden Stromkästen bemalt oder von Graffiti-Künstlern zu Blickfängen umgewandelt.