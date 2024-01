Kultur am Niederrhein Neues Nachtkonzert im Schloss Ringenberg

Wie unterscheidet sich nun die Viola d‘amore von einer Geige oder Bratsche? Und ist der Klang wirklich so anders als bei anderen Streichinstrumenten? Und die wichtigste Frage: klingt so die Liebe? In ihrem Konzert wird Elke Fabri dem Publikum die Möglichkeit geben, dieses besondere Instrument wiederzuentdecken, das sich im 17. und 18. Jahrhundert solch großer Beliebtheit erfreute. Die Musikerin spielt gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Fabri barocke Werke für Viola d‘amore u.a. von Christian Petzold und Christoph Graupner. Die Türen öffnen sich für die Besucher um 21 Uhr. Bis 21.30 Uhr bleibt Zeit für Begegnungen bei Brot und Wein. Dann beginnt das gut einstündige Programm.