Musik und Comedy : „Kultur im Grünen“: Ab heute neue Reihe in Mehrhoog

Hamminkeln Die Begegnungsstätte Mehrhoog wird zusammen mit dem Veranstaltungsbüro Klanghelden regelmäßiger Kulturtreffpunkt.

„Kultur im Grünen“ – unter diesem Titel wollen Hilmar Schulz und Julian Köster vom neuen Veranstaltungsbüro Klanghelden in der Begegnungsstätte Mehrhoog eine neue Comedy- und Musikreihe etablieren. Beide sind in der Begegnungsstätte bereits mit der Projektband „Rock around the World“ unterwegs, in der jeden Freitag Kinder und Jugendliche proben. So kam es zwangsläufig zu Gesprächen mit dem Trägervereinsvorsitzenden Michael Möllenbeck, in deren Verlauf sich immer mehr herauskristallisierte, dass Mehrhoog und die Begegnungsstätte doch der ideale Ort für Kleinkunstveranstaltungen und kuschelige Konzerte wären. „Wir wollen in der Location was machen“, sagten sich die Klanghelden und machten sich ans Werk.