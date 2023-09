100 Sorten Kürbisse Was beim Kürbisfest auf dem Schäfer-Hof geplant ist

Familie Schäfer ist auf ihrem Hof an der Nordbrocker Straße 12 draußen im Dingdener Außenbereich wieder bereit zum Kürbisfest. Es geht immer der Kürbispyramide lang, wie sie die Schäfers am Feld fürs Foto und an der Straße hochgestapelt haben. Die satte Farbe der herbstlichen Frucht bringt die wahrscheinlich wieder Tausende von Besuchern zum Kürbisfest am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, nach Nordbrock, was hinter Brünen im Außenbereich liegt. Verteilt über das Gelände, auf dem Hofladen und dem Gelände sind rund 50 Stände verschiedener Anbieter wie Feldschlösschen Brauerei oder Regionales vom Hof nebenan. Sie alle sind gerne wiedergekommen und freuen sich dabei zu sein, von der Dingdener Heidemilch bis zu Feldschlösschen Malz oder Walter Bräu aus Büderich und weiteren Kollegen der „Feines vom Land“-Community. Für letztere äußerte sich gestern bei der Vorstellung Thomas Michelis sehr zufrieden. Denn es steigt im 22. Jahr – bei zwei Ausfalljahren – in diesem Sommer das nunmehr 20. Kürbisfest