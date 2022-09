Leckereien, Programm und Kürbis-Spiele : So schön wird das Kürbisfest in Nordbrock

Die Helfer und Beteiligten am Kürbisfest. In der Mitte Familie Schäfer. Foto: Hesse

HAMMINKELN Der Hof Schäfer in Nordbrock lädt zum 19. Kürbisfest ein. Viele Marktstände regionaler Anbieter locken, die Freunde von „Feines vom Land“ sind dabei. Es gibt unter anderem gebaute Bilder aus rund 100 Kürbissorten zu bestaunen.

Endlich ist die Pandemie vorbei, endlich kann Familie Schäfer auf ihrem Hof an der Nordbrocker Straße 12 draußen im Dingdener Außenbereich wieder zum Kürbisfest bitten.

Es geht immer der Kürbispyramide lang, die die Schäfers orangefarbene Frucht für orangefarbene Frucht am Feld an der Straße hochgestapelt haben. Die satte Farbe der herbstlichen Frucht führt die Besucher beim Kürbisfest am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, über das Gelände, auf dem Hofladen und Stände verschiedener Anbieter warten. Sie alle sind gerne wiedergekommen und freuen sich dabei zu sein, von der Dingdener Heidemilch bis zum „Saftladen“ aus Hamminkeln, der die frisch geerntete und rotwangige Sternenrenette mitbringt, bis zu Feldschlösschen Malz und weiteren Kollegen der „Feines vom Land“-Community. Leckeres vom Land an den beiden Kürbisfesttagen endet längst nicht an der namengebenden Frucht. Denn die Nordbrocker Landfrauen bieten Kuchen und Torten an. Das gute Fleisch des Nordbrocker Landschweins kommt als Braten oder Würstchen auf den Tisch. Neu sind die Wiesen-Ei-Nudeln – gemacht mit den frischausgeschlagenen Eiern der Hühnerschar aus dem Freilaufgehege nebenan. Aber wie immer bestimmt der Kürbis das Bild, der in verschiedene Farben und Formen auch fantasievolles Gestaltungsmittel ist. Rund 100 Sorten ist die Auswahl stark, und das macht sich nicht nur kulinarisch bemerkbar. Für die Schäfers ist die Frucht, um die sich ein ganzes Fest dreht, mit Fantasie verbunden. Mit ihr kann gebaut und das Landleben in ganzen Szenen gestaltet werden.

Info Frische Luft und freie Parkplätze Eintritt und Corona Die Familie Schäfer und ihr Team erwarten viele Besucher am nächsten Wochenende und hoffen deshalb auf gutes Wetter. Auch weil die Coronazeiten gezeigt haben, dass frische Luft am besten ist. Der Eintritt zum Fest ist frei, das gilt auch fürs Parken. Für Autos steht ein großzügiger Stellplatz zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Da ist ein kleines Schwimmbad aufgebaut, an dessen Rand der Kürbisbademeister thront, da gehen ein paar Kürbiskinder ins Open-Air-Schulklassenzimmer, da wird an einer Kürbis-Baustelle gearbeitet oder da ackert ein Kürbisbauer im Beet. „Eine Idee kam zur anderen, das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Hofherrin Judith Schäfer und das sieht man den liebevoll gestalteten Szenen auch an. Und damit in ihnen auch viel Bewegung ist wurde das Thema „Berufe, die Spaß machen“ kürbisbildnerisch umgesetzt. Es gibt einen Kürbisgarten, Labyrinth, Figuren aus Früchten und Deko-Arrangements, die eine Zierde sind. Sehr liebevoll gemacht und ein Augenschmaus.