Spannende Debatte bei der CDU in Wesel Der Krisen-Erklärer und die Strategie der Lüge

Carlo Masala ist ein gefragter Mann. Seit dem Ukraine-Krieg ist er ständiger TV-Gast. Ein Kenner, der mit ruhiger, sachlicher Art dem Publikum erklärt, was kaum zu erklären ist – warum in einer angeblich aufgeklärten Welt die Kriege und Krisen das Zeitgeschehen prägen. Es gibt enormen Redebedarf, das wurde auch bei Masalas Auftritt als Gast der Kreis-CDU im Saal des proppenvollen Lokals Gusto in Obrighoven deutlich. Eine Debatte mit vielen Aspekten entwickelte sich nicht nur spannend, sondern auch faktenreich, aber wenig tröstlich. Denn der Ukraine-Krieg werde weitergehen und die Spannung unter den Großmächten USA, China und Russland ebenfalls. Was nicht weitergehen dürfe, sagte Carlo Masala auch: die gezielten Falschinformationen, die Propagandalügen, etwa seitens Russland, die Zweifel schüren sollen, wobei die Wachsamkeit hierzulande steigen müsse. Zum Beispiel wegen des wachsenden Problems von Cyberangriffen, die würden seitens Russland „an Intensität zunehmen“.