Streit im Gremium : Krise im Stadtelternrat Wesel

Wesel Die Schulpflegschaft der Gesamtschule will nicht mehr dem Stadtelternrat angehören. Es soll internen Streit um „Verlautbarungen“ gegeben haben. Der Austritt ist auch eine Spätfolge des Konflikts um die neue Gesamtschulgründung.

Vor fast genau einem Jahr stritten Schulpolitiker und einige Eltern in einer denkwürdigen Ausschusssitzung um die Ausrichtung der Schulentwicklung in Wesel. Die Sitzung eskalierte, es kam auch zu Beschimpfungen der Politik aus dem Publikum. Fast ein Jahr später zeigt sich, dass der Stadtelternrat in wichtigen schulpolitischen Fragen nicht einheitlich agiert. Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, teilte Daniela Krasch als Vorsitzende der Schulpflegschaft der Gesamtschule Lauerhaas mit, dass ihre Schulpflegschaft „mit sofortiger Wirkung“ nicht mehr Mitglied des Stadtelternrats sein werde. Von „andauernden Differenzen“ ist in der Stellungnahme die Rede. Entstanden seien diese Differenzen insbesondere aus den öffentlichen Mitteilungen des Stadtelternrates. Die sollen nicht immer im Interesse der Gesamtschuleltern gewesen sein.