Seniorin aus Wesel wird Opfer von Betrügern : Falsche Polizisten erbeuten einen hohen Geldbetrag

Wesel Die Täter wiesen die 79-Jährige über das Telefon an, ihre EC-Karte samt Pin sowie Bargeld vor die eigene Haustür zu legen. Sie folgte den Anweisungen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Masche in Wesel oft benutzt wird, und gibt Tipps.

Eine 79-jährige Frau aus Wesel hat einen fünfstelligen Geldbetrag an falsche Polizisten verloren. Bereits in der Vergangenheit griffen Betrüger in der Stadt häufiger auf diese Masche zurück. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gingen die Täter in diesem Fall nach dem altbekannten Muster vor.