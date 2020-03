Luftlandung der Alliierten : 24. März 1945: Kriegsschauplatz Hamminkeln

Am 24. März 1945 sind die Verluste auf beiden Seiten hoch. Tausenden kommen bei den Gefechten im Zuge des Rheinübergangs und der Luftlandung der Alliierten zwischen Wesel und Hamminkeln ums Leben. Diese Szene vom US-Verbandsplatz in der Landezone N südöstlich des Diersfordter Bahnhofs hat der berühmte Kriegsreporter Robert Capa, später Mitgründer der Fotoagentur Magnum, aufgenommen. Er starb 1954 im Indochinakrieg durch eine Tretmine. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Der Rheinübergang und die Luftlandung der Alliierten haben vor 75 Jahren auf beiden Seiten Tausende das Leben gekostet.

Vor 75 Jahren muss das Wetter so wie heute gewesen sein. Der Samstag, 24. März 1945, ist Zeitzeugen als ein wunderschön sonniger Frühlingsmorgen in Erinnerung geblieben. Friedlich ist er allerdings nicht. Am Niederrhein geht der Zweite Weltkrieg in seine entscheidende Phase. Mit der Zerstörung Wesels und vieler Nachbarstädte war der Boden für den Rheinübergang der Alliierten bereitet. Die ganze Nacht hindurch hatte deren Artillerie von der linken Rheinseite aus die Gebiete am anderen Ufer mit einem Trommelfeuer eingedeckt. Der Höllenlärm trieb die Menschen in Bunker und Keller. Kurz vor 10 Uhr setzt schlagartig Stille ein. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. In den folgenden Stunden sind die Felder und Wiesen zwischen Wesel und Hamminkeln Kriegsschauplatz Nummer eins. Und wieder kommt das Inferno aus der Luft.

Ganze Schwärme von Transportmaschinen schleppen Lastensegler heran und setzen Tausende britische, amerikanische und kanadische Fallschirmspringer ab. Die Operation „Varsity“ – die größte jemals an einem Tag durchgeführte Luftlandeaktion der Geschichte – ist in Gang, während Bodentruppen an verschiedenen Stellen mit Amphibienfahrzeugen über den Rhein kommen. Der Widerstand der deutschen Truppen ist heftig. Auf beiden Seiten fallen Tausende.

Hamminkelner Zivilisten unter britischer Bewachung an der Diersfordter Straße Ecke Bislicher Straße vor der damaligen Bäckerei Abel. Foto: NN/n.n.

Info Coronavirus bremst Gedenkfeier aus Absage Regelmäßig wird in Hamminkeln an die Ereignisse rund um die Luftlandung von 1945 erinnert. Verbunden mit dem Gedenken der Opfer, aber auch der Befreiung vom Nationalsozialismus In diesem Jahr findet wegen des Coronavirus keine Gedenkfeier statt. Die Zeitzeugen und ihre Familien aus dem Ausland wurden schweren Herzens ausgeladen. Kenner Sonst hätte sich unter anderem Ordnungsamtsleiter Ortwin Nißing um sie gekümmert. Denn er ist seit Jahren der Kenntnisreichste, den die Veteranen und ihre Hinterbliebenen auf Seiten der Stadt Hamminkeln ansprechen, wenn sie kommen wollen, um sich noch einmal an den Originalschauplätzen an das Grauen zu erinnern. Oder wenn Familienmitglieder wissen wollen, wo der Vater, Opa, Onkel gekämpft hat oder gar gefallen ist.

Ringenberg, von den Alliierten als Widerstandsnest ausgemacht, brennt. In Hamminkeln gehen vereinzelte Bauernhöfe, meist von deutschen Soldaten angezündet, in Flammen auf. Unter der Zivilbevölkerung gibt es ein rundes Dutzend Opfer. Als eine Frau an der Bislicher Straße aus dem Fenster schaut, wird sie von einem Soldaten erschossen. Ein Mann in Eisenbahneruniform, der am Rickelsweg Scheiben seines Hauses abdichtet, ergibt sich, wird in der Leiste getroffen und verblutet, weil seiner Frau untersagt wird, ihm zu helfen. Solche Geschehnisse hat Johann Nitrowski in seinem Buch „Die Luftlandung“ festgehalten.

Alliierte Soldaten gehen nach der Landung in Deckung. Die Szene stammt aus der neuen DVD des Stadtarchivs Wesel, die von Alexander Berkel zusammengestellt wurde. Foto: SAW

Britische Soldaten bringen die Gefangenen auf den Hof der evangelischen Volksschule. Die Männer werden im Saal der Friedenshalle eingesperrt, 250 Frauen und Kinder werden in der evangelischen Kirche gefangen gehalten. Auch in St. Mariä Himmelfahrt werden 86 Menschen einquartiert. Am Nachmittag ist die Operation weitgehend abgeschlossen. Am Sonntag kommt es noch mal zu einem dramatischen Zwischenfall. Eine Granate explodiert unmittelbar an der evangelischen Kirche und durchschlägt den Chorraum. Die Splitter töten drei Menschen. Montag entspannt sich die Lage. Die Menschen dürfen in ihre Häuser zurück. Die Briten rücken nach Brünen vor. Die Luftlandetruppen verlassen das Dorf. Tagelang folgen Panzer- und Wagenkolonnen britischer und amerikanischer Einheiten in Richtung Osten.

Hermine Leimkühler mit ihren Kindern Erwin und Hilde während der Kämpfe in einem Schützenloch. Foto: NN/n.n.

Wer es damals miterlebte, hat es nie vergessen. Hans Josef (Hajo) Ossmann aus Wesel war 15, als er den Untergang seiner Heimatstadt Wesel im Februar 1945 von Hamminkeln aus beobachtete. Die Familie war auf dem Hof Rahmann untergebracht. Ossmann schilderte vor einigen Jahren seine Erlebnisse so: Am Morgen endete der Beschuss. Stattdessen sahen die aus dem Bunker ans Licht gekommenen Menschen nun ganz niedrig fliegende Zweimotorige mit Lastenseglern im Schlepp. Außerdem sprangen englische Fallschirmjäger ab. Also zurück in den Bunker. Weil der aber nur für Zivilisten bestimmt war, forderte seine Mutter Soldaten auf, ihn zu verlassen. Sie weigerten sich. Ossmann wurde von der Mutter mit einem weißen Taschentuch nach draußen geschickt. Die Engländer hatten Maschinenpistolen im Anschlag und grün gefärbte Gesichter. „Die Zivilisten wurden zur Seite gebeten, die Soldaten bekamen jeder einen Tritt in den Hintern und meine zehnjährige Schwester ein Stück Schokolade“, sagte Ossmann. Die Luftlandung war aber kein Spaziergang. Deutsche Pioniere hatten das Feuer auf die landenden Fallschirmjäger eröffnet. Zwei von ihnen waren in den Bäumen vor den Pferdeställen hängengeblieben. „Ein trauriges Ziel der deutschen Schützen.“

Bei Wesel – im Hintergrund die am 10. März 1945 von Deutschen gesprengte Eisenbahnbrücke – überquerten Briten den Rhein. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Ein US-amerikanischer Lastensegler nach harter Landung. Foto: SAW