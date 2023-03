Touristen-Magnet Mehr Kreuzfahrtschiffe sollen Wesel ansteuern

Spaziergänger an der Weseler Rheinpromenade dürften sich am Dienstagmittag gewundert haben, dass bereits jetzt eines der unglaublich langen Viking Flusskreuzfahrtschiffe fest gemacht hat. Ja hat denn die Saison schon begonnen? Nein, hat sie nicht. Erst am Freitag, 24. März, werden die ersten 190 Flusskreuzfahrtgäste zu einer geführten Tour durch die alte Hansestadt erwartet. Das besagte Schiff der Viking River Cruises hatte nur kurz in Wesel Station gemacht, um anschließend in Amsterdam Touristen aus den USA und Kanada an Bord zu nehmen. Über Köln, Würzburg, Regensburg und Passau geht’s nach Budapest. Aber das nur am Rande.