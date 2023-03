Zehn Tote 2022 Was der Polizei im Straßenverkehr Sorgen bereitet

Licht und Schatten hatten die vor einer Woche veröffentlichte Kriminalitätsstatistik der Kreispolizeibehörde Wesel für 2022 gekennzeichnet. Nicht anders sieht es für die Unfallbilanz zum vergangenen Jahr aus, die am Freitag in Wesel vorgelegt wurde. Die beste Nachricht – sofern man das überhaupt so ausdrücken kann – ist die, dass es 2022 die geringste Anzahl von Unfalltoten seit 1975 im Kreisgebiet gab. Und zwar zehn. Aber auch die zehn sind zehn zu viel, sagte Kreisdirektor Ralf Berensmeier, der das Zahlenwerk mit dem Leitenden Polizeidirektor Rüdiger Kunst, Polizeirat Christian Klur und Polizeihauptkommissarin Christiane Nattkemper präsentierte.