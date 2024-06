Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Wie junge Leute und Ausbildungsbetriebe zusammenfinden

Der Weg vom sogenannten Präsidialzimmer im dritten Stock des Duisburger Hauptsitzes der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) in einen Steinbruch dauert an diesem Tag nur wenige Sekunden. Unversehens ragt da ein riesenhafter Radlader vor einem in die Höhe, an dem drei Männer in neongelben, mit Erde beschmierten Schutzjacken werkeln. Einer von ihnen kommt näher. Er heißt Maximilian, trägt einen grünen Helm und macht eine Lehre zum Industriemechaniker, wie er einem erzählt.