René Klaus vom Schulamt für den Kreis Wesel „Eine Herausforderung für unsere Schulen“

Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass es in Schulklassen sowohl Überflieger als auch Kinder gibt, die leistungsmäßig – zumindest in einigen Fächern – hinterherhinken und deshalb Förderung benötigen. Wobei auch die Eltern der Leistungsstarken möchten, dass ihre Kinder sich nicht langweilen und zusätzlich gefördert werden. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass in einer Klasse mit bis zu 30 Mädchen und Jungen auch noch Kinder aus Flüchtlingsfamilien unterrichtet werden müssen, die zunächst einmal kein Wort Deutsch sprechen, fragt man sich, wie Schulen das hinkriegen. Haben Sie einen Überblick, wie viele Flüchtlingskinder ohne Deutschkenntnisse eigentlich im Kreisgebiet leben und beschult werden?