Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Wie Garten- und Landschaftsbauer zur Klimawende beitragen

Eine der künftigen Herausforderungen: die klimaresiliente Stadt. Im Sommer werden dicht bebaute Städte zu regelrechten Hitzeinseln. Um sie zu kühlen, braucht es in Zukunft mehr Parks, mehr hitzeresistente Bäume, mehr Solargründächer und begrünte Fassaden. Städte sollen zu sogenannten Schwammstädten werden. Dabei werden urbane Räume so gebaut, dass sie möglichst viel Wasser aufnehmen, speichern und später wieder abgeben können – sich also wie ein Schwamm vollsaugen. „Um Städte herunterzukühlen, braucht es mehr grün-blaue Infrastruktur“, erklärt Rausch-Berhie. Solche Anpassungen sind zudem auch wichtig, um Städte bei Starkregenereignissen vor Überschwemmungen wie zuletzt in Süddeutschland zu schützen. Diese können auch so verheerende Schäden anrichten, weil das Regenwasser in den betroffenen Orten aufgrund versiegelter Flächen nicht versickern kann. Um dies zu ermöglichen müssen Flächen entsiegelt werden. Zudem braucht es sogenannte Versickerungsmulden, in die das Wasser abfließen kann.