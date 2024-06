Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Fit für die Ausbildung trotz Handicap

In der Praxis sieht das dann so aus, dass ein von der Arbeitsagentur beauftragter Bildungsträger mit einem Unternehmen aus der freien Wirtschaft einen Kooperationsvertrag abschließt. Darin ist geregelt, dass die Firma einen jungen Menschen mit Handicap zunächst einmal für ein Jahr als Lehrling einstellt. „Das heißt“, erklärt Maja Landmann, „dass er auch ganz normal eine Berufsschule besucht. Allerdings wird er nebenbei noch von seinem Bildungsträger sozialpädagogisch betreut und erhält Stütz- und Förderunterricht.“ Und nach einem Jahr werde geschaut, ob der junge Mensch sein zweites Lehrjahr beginnen kann oder ob weiterhin Förderbedarf besteht. Aber was, wenn sämtliche Unterstützungsleistungen am Ende nicht zum erhofften Erfolg führten? In einem solchen Fall, betont die Bildungsbegleiterin des Fachwerks, würden sich Arbeitsagentur, der Bildungsträger und der Kooperationspartner an einen Tisch setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.