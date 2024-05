Deutscher Mühlentag 2024 Wo am Pfingstmontag Mühlen im Kreis Wesel ihre Türen öffnen

Die Gommanssche Mühle in Sonsbeck Sie ist die jüngste Mühle am Niederrhein. 1870 in Betrieb genommen, stellte die Mühle das Mahlen bereits 1935 wieder ein. Es folgten Krieg und Zerstörung, Wiederaufbau und Sturmschäden. Seit Christi Himmelfahrt kann die bewegte Geschichte der Gomannsschen Mühle in einer Ausstellung besichtigt werden. Normalerweise finden in der alten Mühle thematisch andere Ausstellungen statt. „Wir wollten die Mühle aber mal selbst zum Thema machen“, erklärt Heinz-Peter Kamps, Vorsitzender des Sonsbecker Vereins für Denkmalpflege. Zahlreiche Bilder in der Ausstellung zeigen die Mühle im Verlauf der Geschichte. Das älteste Foto ist von 1898. Passend zur Ausstellung gibt es zudem ein Buch über die Geschichte der Gomannsschen Mühle zu kaufen. Am Mühlentag haben Interessierte von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die Mühle sowie die Ausstellung zu besichtigen. Eintritt ist kostenlos. „Aber wir freuen uns, wenn sich die Leute für unser Buch interessieren“, sagt Kamps.