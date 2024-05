Wahl des EU-Parlaments Was Sie zur Europawahl im Kreis Wesel wissen müssen

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Durch eine Änderung des Wahlrechts dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren das EU-Parlament wählen. Das bedeutet für den Kreis Wesel: 7497 junge Menschen im Alter von 16 und 17 Jahren dürfen in diesem Jahr erstmals ihre Stimmen abgeben. Darüber informierte kürzlich der Kreiswahlleiter Lars Rentmeister. Dazu kommen 351.579 Deutsche, die hier zur Wahl aufgerufen werden und 810 nichtdeutsche Unionsbürger. Denn: Da in der Europäischen Union Freizügigkeit herrscht und Unionsbürger somit in jedem Mitgliedsland wohnen können, dürfen auch Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland wählen. Wer dazu zählt und sich bis zum 19. Mai ins Wählerverzeichnis seines Wohnortes aufnehmen ließ oder in diesem bereits bei vergangenen Europawahlen stand, kann an der Wahl am 9. Juni teilnehmen. Aber auch hier gilt: One man, one vote. Das heißt: Nichtdeutsche Unionsbürger dürfen nur einmal abstimmen, entweder in Deutschland oder in ihrem Herkunftsland.