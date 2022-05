Hitzige Podiumsdiskussion in Schermbeck-Gahlen : Wolfsgegner kritisieren Landesamt scharf

Im Dezember 2018 wurde in Hünxe erstmals ein Wolf im Wald gesichtet und abgelichtet. Bereits im April war ein erstes Schaf gerissen worden. Foto: Sabine Baschke

Gahlen Verärgerte Tierhalter in der Region haben sich bei einer Podiumsdiskussion in Gahlen äußerst kritisch über das LANUV geäußert. Sie fordern die Entnahme von Problemtieren. Das tun vermehrt auch wahlkämpfende Politiker.

Von Helmut Scheffler

Mit der aktuellen Lage im Wolfsgebiet Schermbeck und mit der neuen Wolfsverordnung in NRW befasste sich am späten Freitagnachmittag eine mehr als dreistündige Podiumsdiskussion, zu der das Gahlener Bürgerforum (GBF) in den Östricher Gasthof Haus Schult eingeladen hatte. An der Veranstaltung durften neben der Presse nur Vertreter der Kreisbauernschaft, des Schafzuchtverbandes NRW, des Deichverbandes, des Kreispferdezuchtvereins, der Kreisjägerschaft sowie die Bürgermeister Mike Rexforth (Schermbeck), Dirk Buschmann (Hünxe) und Tobias Stockhoff (Dorsten) teilnehmen.

Nach einer Gedenkminute für das verstorbene GBF-Mitglied Bernhard Steinmann monierte Jürgen Höchst die Situation im Wolfsgebiet Schermbeck. „Die Bevölkerung fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen“, betonte er. Offene Fragen würden nicht beantwortet. Die Menschen hätten Angst vor Kollateralschäden.

Die Moderatoren Stefan Steinkühler und Christiane Rittmann diskutieren mit Rainer Deppe (CDU), Norwich Rüße (Grüne), Stephan Haupt (FDP) und René Schneider (SPD, v.l.) über die neue Wolfsverordnung. Foto: Helmut Scheffler

Info Im April 2018 gab es den ersten Schafsriss Engagierte Bürger Das Gahlener Bürgerforum besteht aus Institutionen, Vereinen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem Thema ändert sich auch die Zusammensetzung. Die Arbeitsgruppe Wolf wird von dem Gahlener Jürgen Höchst und von der Hamminkelnerin Margot Drinkmann geleitet. Vor vier Jahren Der erste Schafsriss in Schermbeck wurde am 13. April 2018 im Ortsteil Bricht registriert. Mit einem zweiten Riss konnte im Juni 2018 die Wölfin GW954f individualisiert werden. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2018 wurde das Wolfsgebiet Schermbeck vom NRW-Umweltministerium als erstes NRW-Wolfsgebiet ausgewiesen. Am 20. Dezember 2018 wurde zudem eine Pufferzone um das Wolfsgebiet Schermbeck ausgewiesen.

Die Moderation der dreiteiligen Podiumsdiskussion übernahmen die GBF-Mitglieder Stefan Steinkühler und Christiane Rittmann, deren Schafe mehrfach Opfer von Wölfen geworden sind. In der ersten Gesprächsrunde ging es um die Aufgabenverteilung zwischen dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) und der Landwirtschaftskammer (LWK). Dabei musste LANUV-Mitarbeiter Matthias Kaiser massive Kritik mehrerer Diskussionsteilnehmer ertragen. Der mehrfach geschädigte Hünxerwalder Schafzüchter Kurt Opriel fasste seine vielfach negativen Erfahrungen mit dem LANUV in der Vermutung zusammen, dass das LANUV für den Wolf sei. Ingo Hülser vom Deichverband berichtete von noch größer gewordenen Problemen. Mehrfach gab es offenen Beifall, als von Tierhaltern die schlampige Art des Umgangs mit entnommenen Proben geschildert wurde. Er habe den Eindruck, als sei die Entnahme von Wölfen nicht gewollt, so Hülser.

Der Dammer Landwirt Hartmut Neuenhoff schilderte ebenfalls seine negativen Erfahrungen mit dem LANUV und warnte ebenso wie der Drevenacker Landwirt Dieter Sondermann vor den Problemen, die im Falle von Wolfsangriffen durch ausbrechende Rinderherden verursacht werden könnten.

Der Bruckhausener Pferdehalter Tobias Schulte konnte nicht begreifen, wieso ausgerechnet jene Menschen, die den Wolf nicht mögen, für die Schäden des Wolfes bezahlen müssten. Dafür erhielt er reichlich Beifall der Zuhörer. Die Behauptung von Matthias Kaisers, dass das Wolfsmonitoring seines Haus „völlig neutral“ erfolge, wurde mehrfach kritisch hinterfragt. Thorsten Klauke von der Landwirtschaftskammer bedauerte, dass die Beratung der Landwirte und die Beurteilung ihrer Schäden bislang in einer Hand lägen.

Mit der neuen Wolfsverordnung NRW befasste sich eine Fragerunde an die umweltpolitischen Sprecher einiger NRW-Landtagsfraktionen. „Wir sind nicht zufrieden“, stellte Rainer Deppe (CDU) fest. Sie sei nicht rechtssicher. Trotzdem dürfe man sie nicht kaputt gehen lassen, weil es sonst Jahre dauern würde, bis eine rechtssichere Verordnung geschaffen würde. „Ich finde die Verordnung nicht schlecht“, bewertete Norwich Rüße (Bündnis 90/Die Grünen). Sie habe ein Signal zum Handeln gesetzt, komme aber viel zu spät. Für René Schneider (SPD) bietet die Wolfsverordnung Chancen zum Handeln. Dazu sei es aber erforderlich, dass sich Menschen fänden, die den „Arsch in der Hose“ hätten, bestehende Möglichkeiten zur Entnahme von Wölfen auch zu nutzen. „Wir hätten hier schon längst Wölfe entnehmen müssen“, zeigte sich Stephan Haupt (FDP) überzeugt. So richtig zufrieden zeigte sich Moderator Steinkühler mit den Antworten nicht, als er sein Gefühl zusammenfasste mit dem Eindruck, dass „hier zu viel geeiert“ werde.

Im dritten Teil der Podiumsdiskussion hatten einige Landtagskandidaten die Gelegenheit, sich zum künftigen Umgang mit dem Schermbecker Wolfsrudel zu äußern. „Wir müssen den Wolf entnehmen“, forderte die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (CDU). Er sei ein Raubtier. Wenn die Menschen die Angst vor dem Wolf verlieren würden, dann würden sie ihren Erhaltungsantrieb verlieren. Der Wolf sei hier eingedrungen und müsse deshalb entnommen werden.

Elke Langenbrink (Bündnis 90/Die Grünen) verwies auf die Wichtigkeit der Weidehaltung. Sie plädierte für das schwedische Modell, das großen Wert darauf legt, eine erhaltenswerte Landschaftsform wolfsfrei zu halten. Problemwölfe müsse man entnehmen, damit andere Tiere geschützt werden könnten.

Kerstin Löwenstein (SPD) berichtete mehrmals von den „zwei Seelen in meiner Brust“. Sie plädierte für ein Herdenschutzzentrum und setzt weiterhin auf saubere rechtliche Grundlagen für eine Entnahme von bestimmten Wölfen.