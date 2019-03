Kreis Wesel: Kreis Wesel wappnet sich für Afrikanische Schweinepest

Kreis Wesel Krisenübung beim Kreis: Ein „Gefährdetes Gebiet“ und eine „Pufferzone“ mussten um den Fundort festgelegt und ausgewiesen und Restriktionen für die Landwirtschaft, Tierhalter und Bürger verfügt werden.

Neben den Fachleuten der Kreisverwaltung, die als Ordnungsbehörde bei dem Ausbruch einer Tierseuche federführend zuständig ist, waren auch Vertreter der Kreispolizeibehörde, der Landwirtschaft, der Kreisjägerschaft, des Landesbetriebes Wald und Holz und der von der Übung betroffenen Städte und Gemeinden im Kreis eingebunden. „Es kommt entscheidend darauf an, dass im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest im Kreis Wesel alle Beteiligten gut miteinander arbeiten. Gerade deshalb ist eine Übung im Vorfeld so wichtig“, erläutert Lars Rentmeister, Vorstandsmitglied für den Bereich Gefahrenabwehr des Kreises. „Die Seuche könnte beispielsweise über unachtsames Verhalten aus Ost- und Südosteuropa oder auch Belgien direkt in den Kreis Wesel eingeschleppt werden. Am ehesten wird erwartet, dass die Viruserkrankung, die nicht auf den Menschen übertragbar ist, in die Wildschweinepopulation eingetragen wird“, fügt Kreisveterinär Antonius Dicke hinzu. „Bereits dieser Fall wäre mit verheerenden wirtschaftlichen Verlusten verbunden, so dass alle betroffenen Personengruppen zu höchster Wachsamkeit und problembewusstem Verhalten aufgerufen sind.“