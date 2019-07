Kreis Wesel : Viele Orte schrumpfen, aber Schermbeck wächst

Kreis Wesel Wir werden älter und weniger. Davon geht das Statistische Landesamt aus. Dessen neuester Prognose zufolge wird die Bevölkerung im Kreis Wesel bis 2040 um 5,4 Prozent auf rund 436.000 Einwohner zurückgehen.

Ein Minus von gut 25.000 Einwohnern. Auch die Städte Wesel und Hamminkeln sind betroffen. In Hamminkeln soll die Einwohnerzahl um 2,5 Prozent auf knapp 26.000 zurückgehen, in Wesel sogar um 8,1 Prozent auf gut 56.000. Beide liegen damit deutlich unter dem Landesniveau. Dort wird nämlich ein Bevölkerungszuwachs um fast ein Prozent erwartet.

Die zunehmende Vergreisung der Gesellschaft zeichnet sich insbesondere in der Altersgruppe der über 65-Jährigen ab. Sie soll um ungefähr 35 Prozent wachsen. In Ausnahmefällen, zum Beispiel in Schermbeck, soll sich die Menge der Menschen über 80 mehr als verdoppeln. Mit knapp 1100 Einwohnern über 80, wird dort ein rund 90 Prozentpunkte stärkerer Anstieg als auf Landesniveau erwartet. In Hamminkeln wird ihre Anzahl immerhin um nahezu 95 Prozent auf 3100 Personen steigen. Dort wäre der Anteil der über 80-Jährigen dann fast doppelt so hoch wie der Anteil der unter Zehnjährigen.