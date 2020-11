Zuständiger Kreissausschuss tagte : Kreis Wesel verspricht in Sachen Mühlenberg mehr Transparenz

Schermbeck Mit dem Gutachten, das der Diplom-Geologe Michael Kerth im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz erstellte, befasste sich jetzt der Umwelt- und Planungsausschuss des Kreises Wesel.

Im Rahmen einer Präsentation stellte der zuständige Verwaltungsvorstand Helmut Czichy die wesentlichen Aussagen des 381 Seiten umfassenden Gutachtens vor. In seiner Zusammenfassung vertrat Czichy die Auffassung des Kreises Wesel, dass das Kerth-Gutachten die Kernaussage des AHU-Gutachtens aus dem Jahre 2018 bestätigt. Das AHU-Gutachten hatte festgestellt, dass von der Verfüllung Mühlenberg keine Gefahr ausgeht, soweit das Sickerwasser sicher gefasst und ein Austritt in das Grundwasser oder die Randgräben und damit in das Oberflächenwasser verhindert wird.

Die beschönigende Interpretation des neuen Gutachtens seitens des Kreises Wesel hatte das Gahlener Bürgerforum (GBF) ebenso zurückgewiesen wie die Kreistagsfraktion der Grünen, deren stellvertretende Vorsitzende Ulrike Trick in der Ausschusssitzung eine Unterbindung des Sickerwasserübertritts in das Grundwasser einforderte.

„Die sich aus dem Gutachten ergebenden konkreten Anforderungen wurden im Detail vom Ministerium in einen Erlass gefasst und über die Bezirksregierung Düsseldorf an den Kreis Wesel versandt“, beschrieb Czichy das weitere ordnungsrechtliche Vorgehen. Die sich aus dem am Montag im Kreishaus eingetroffenen Erlass ergebenden Anforderungen würden vom Kreis Wesel konsequent und in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium und der Bezirksregierung umgesetzt. Die Kosten für die Umsetzung müsse die Betreiberin, die Firma Nottenkämper, übernehmen. „Sollte die Betreiberin“, so Czichy, „die Anforderungen nicht freiwillig umsetzen, ist die Umsetzung ordnungsrechtlich durch den Kreis Wesel gegen die Betreiberin durchzusetzen.“