Neuer Unverpackt-Laden in Schermbeck : Tschüss, Einwegverpackungen

Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe gratuliert Susanne Kremer, Oliver Jäger, Kirsten Wegerhoff und Carolin Schenk (v.r.) zur Eröffnung. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Pfandgläser statt Plastiktüten: In der Schermbecker Mittelstraße hat das neue Geschäft „Unverpackt & Buch“ eröffnet. In der einen Ladenhälfte gilt es Lebensmittel ohne Verpackung, in der anderen Bücher.