Heimatpreis und Heimat-Scheck : Kreis Wesel und Land NRW zeichnen Vereine aus

Kreis Wesel Der Kreis Wesel hat die diesjährigen Gewinner des Heimatpreises ausgezeichnet. Neben der Initiative Dorfmasche in Neukirchen-Vluyn, die sich unter anderem für die Gesundheit der älteren Stadtbewohner einsetzt, gehören zu den Preisträgern auch die St.-Antonius-Junggesellen-Schützenbruderschaft in Ginderich und der Brüner Bürgerverein.

Die Arbeit der Heimatvereine in Hamminkeln wurde gleich doppelt ausgezeichnet. So kann sich nicht nur der Brüner Bürgerverein über den Heimatpreis und damit eine Finanzspritze von 3333,33 Euro freuen. In Ringenberg bekommt der Heimatverein einen „Heimat-Scheck“ ausgezahlt. Diese Förderung des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gibt es zielgerichtet für den „Einstieg in die digitale Vereinspräsentation“, wie der Vereinsvorsitzende Christof Schmidt-Rotthauwe berichtet. Das Programm „Heimat-Scheck“ des Landes stellt die Förderung unter das Stichwort „Möglichmacher“. Damit sollen kleine, spontane Initiativen realisiert werden können. Die Ringenberger wollen noch in diesem Jahr ihre Homepage erstellen lassen. Dazu wird es ein Programm zur digitalen Mitgliederverwaltung geben. Der Vorstand schreibt diese jetzt an, um die Datenerfassung möglich zu machen. Mit digitaler Hilfe können dann zukünftig die Mitglieder per E-Mail oder nach Bedarf per Telefon informiert werden.