Kreis Wesel zieht positive Bilanz der neuen Anlagen Gute Erfahrungen mit dem „Blitzerpanzer“

Die Geräte sehen recht martialisch aus. Deshalb haben sie in manchen Regionen bereits den Spitznamen „Blitzerpanzer“ bekommen: graue, recht massive Kästen, auf denen oben gut verpackt eine Kamera thront. Die offiziellen Bezeichnungen klingen dagegen eher sperrig: „Semistationäre Anlage“ heißen die Geräte im Kreis Wesel, wo sie bereits seit einiger Zeit am Straßenrand stehen. „Enforcement Trailer“ wird die Anlage im Kreis Kleve genannt, der sich jetzt ebenfalls ein solches Gerät anschaffen will. Hintergrund sind die guten Erfahrungen in anderen Regionen – wie eben im Nachbarkreis Wesel.