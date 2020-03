Neue Wanderkarte in Arbeit : Kreis setzt touristisch auf Naturerlebnisse

Im Kreis Wesel zählt Radfahren in der warmen Jahrezeit zu den beliebtesten Urlaubsaktivitäten. Foto: Ruhr Tourismus GmbH/Dennis Stratmann

Kreis Wesel Aktuell wird an einer neuen Wanderkarte der Region gearbeitet.

Der Kreis Wesel setzt mit einem touristischen Freizeitpaket auf Naturerlebnisse, die sich mit kulturellen und kulinarischen Genussmomenten verbinden lassen. Dieser Mix aus Entspannung und Erleben komme bei Tagesgästen und Kurzurlaubern gut an, heißt es.

Radfahren und Wandern zählen zu den beliebtesten Urlaubsaktivitäten am Niederrhein. Die neue Faltkarte für das Knotenpunktsystem im Kreis Wesel mache Radtouren auch ohne Ortskenntnisse leicht, heißt es. Die Wanderangebote der Städte und Gemeinden sollen in einer Wanderbroschüre zusammengefasst werden, die derzeit bei der Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel in Planung ist.

Ein neues Wander-Highlight ist der Hohe Mark Steig, der als Premiumwanderweg auf einer Länge von 158 Kilometern von Wesel quer durch den Naturpark Hohe Mark bis nach Olfen verläuft und am 5. Juni feierlich in Wesel eröffnet werden soll. Im Anschluss an die Feierlichkeiten lasse sich ein Teil des Hohe Mark Steigs bei einer geführten Rundwanderung im Diersfordter Wald erkunden, teilt der Kreis mit.

Als farbenprächtiges Top-Event im Kreis Wesel darf die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort gelten, die, so ist es bislang geplant, von April bis Oktober am Kloster Kamp und auf dem neu gestalteten Bergwerksgelände der ehemaligen Zeche Friedrich Heinrich eine Fülle gärtnerischer Attraktionen zeigen will.