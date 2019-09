Aktueller Bericht : Kreis Wesel prüft Prostitution in asiatischen Massage-Salons

Kreis Wesel Die Kriminalpolizei im Kreis Wesel vermutet, dass in 50 Prozent der asiatischen Massage-Salons illegal Prostitution angeboten wird. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Kreises Wesel zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes hervor, der dem Verkehrsausschuss vorliegt.

Der Kreis hat Beratungsbüros für Prostituierte in Moers eingerichtet. Drei Mitarbeiter sind dort tätig. Sie kontrollieren Bordelle, illegale Prostitution in Wohnungen und auch den Straßenstrich. Der existiert im Kreis Wesel an vielen Autobahnparkplätzen. Wechselnd bieten dort zwei bis drei Prostituierte ihre Dienste an.