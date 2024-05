Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Am ersten Tag ein Rohrbruch

Wer bei Borgmann Haustechnik in die Lehre gehen will, muss zuvor ein Praktikum in der Firma machen. Mögliche Auszubildende sollen dadurch einen Eindruck davon bekommen, was während der Lehre und später im Beruf auf sie zukommt. So kam es auch, dass Johannes Simon gleich zwei Praktika bei Borgmann absolvierte: Eines im vergangenen Sommer, als für ihn feststand, dass er nach der Schule bei Borgmann seine Ausbildung machen möchte. Und eines als 14-Jähriger im Rahmen eines Schulpraktikums. Zumindest war das damals der Plan.