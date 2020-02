Im Kreis Wesel : Orkantief „Sabine“ hält Wehren auf Trab

Kreis Wesel Das Orkantief „Sabine“ hat, wie erwartet, auch im Kreis Wesel für Schäden gesorgt.

Das Sturmtief „Sabine“ hat den Feuerwehren am Niederrhein reichlich Arbeit bereitet. Ab dem späten Sonntagnachmittag rückten die Einsatzkräfte immer wieder aus, um umgestürzte Bäume von Straßen und Wegen zu räumen. Besonders stark wütete der der Sturm am linken Niederrhein, erklärte die Kreisleitstelle am Abend auf Anfrage unserer Redaktion.

Wie in Wesel und Hamminkeln fällt am Montag auch in den Schulen in Schermbeck der Unterricht aus. Diese Entscheidung fiel am Sonntag, nachdem sich die Schulleitungen am Freitag noch darauf verständigt hatten, den Eltern die Entscheidung zu überlassen, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht.