Umgestürzte Bäume, Verkehrsstörungen, Blitzeinschläge Mehrere Einsätze im Kreis Wesel nach Unwetter

Am Auesee in Wesel kam es zu Verkehrsstörungen, da alle Badegäste gleichzeitig den See und den Parkplatz verlassen wollten. Durch kurzfristiges Entfernen von Pollern konnte die Verkehrssituation aufgelöst werden. Auf der Schmidtstraße in Wesel und am Markt in Flüren fielen Gegenstände wie Dachpfannen und Äste auf geparkte Autos.