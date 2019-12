Im Kreis Wesel : Pflegekräftemangel bereitet Sorgen

Pflegekraft im Altenheim (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

Kreis Wesel In Zeiten des demographischen Wandels wird die Zahl der Pflegekräfte deutlich steigen müssen, um die Masse der alten Menschen adäquat versorgen zu können, warnen Experten. Der Kreis Wesel hat Ideen, wie das Problem gelöst werden könnte.

Wenn es nicht gelingen sollte, die Zahl der Pflegekräfte Jahr für Jahr um zwei Prozent zu steigen, dürfte die Versorgung der alten und pflegebedürftigen Menschen in Wesel und Umgebung zu einem riesigen Problem werden. Darauf hat jetzt Christian Rindsfüßer die Mitglieder des Weseler Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht. Der Vertreter des Augsburger Institutes für Sozialplanung, Jugend- und Altenforschung hatte im Weseler Ratssaal unter anderem deutlich gemacht, dass die Zahl der Senioren über 65 – und damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen – in den nächsten knapp 30 Jahren deutlich steigen wird (siehe Grafik).

Nachdem das Berlin-Institut im Frühjahr in seiner Studie zur „Demographischen Lage der Nation“ für den Kreis Wesel einen Bevölkerungsrückgang von fünf bis zehn Prozent, bei den 20- bis 64-Jährigen sogar zwischen 20 und 30 Prozent prognostiziert hatte, hatte die CDU die Verwaltung gebeten, das Thema im Fachausschuss aufzugreifen. Daraufhin war Rindsfüßer eingeladen worden, der weniger negativ in die Zukunft blickt und rät, auf dem eingeschlagenen Weg, Wesel für junge Familien attraktiv machen, zu bleiben. Wie das bundesweite Problem, zusätzliche Pflegekräfte vor allem auch in ländliche Regionen zu locken, gelöst werden könnte, dazu konnte der Diplom-Statistiker nichts sagen.

Info Tipps für die, die in der Pflege arbeiten möchten Kontakt Infos zur Ausbildung gibt es bei den Krankenhäusern und Pflegeheimen im Kreis Wesel. Eine Liste der Altenpflegeeinrichtungen ist einsehbar unter www.pflege-kreis-wesel.de unter dem Stichwort „Pflege“.

Doch was kann konkret getan werden, um mehr Menschen für Pflegeberufe zu begeistern? Reicht eine bessere Bezahlung? Können am Ende gar Menschen mit Migrationshintergrund junge Asylbewerber helfen, das Problem zu lösten? Das sind Fragen, mit denen sich Ulrich Petroff seit Jahren intensiv beschäftigt. Der 59-Jährige ist beim Kreis Wesel im Bereich Hilfen für ältere Menschen tätig und kann die Aussagen von Rindsfüßer bestätigen. „Der Bau zusätzlicher Pflegeheime ist in Zeiten, in denen man fürs Geld bei der Bank nichts mehr bekommt, nicht das Problem. Investoren gibt es genügend. Das Problem sind die fehlenden Fachkräfte.“ Und das Problem könnte nicht nur wegen der stark ansteigenden Zahl der Senioren größer werden, sondern auch wegen des Wechsels zur generalistischen Pflegeausbildung. Denn ab 2020 werden die Ausbildungen in der Kranken- und in der Altenpflege zusammengelegt. Das heißt, die Krankenpflegeschulen und die Altenpflegefachseminare werden zu Pflegeschulen. Die dort ausgebildeten Pflegefachleute können später entweder in Kliniken oder in Pflegeheimen beziehungsweise bei ambulanten Pflegediensten tätig sein.

„Wir machen uns Sorgen, dass wir am Ende nicht den Nachwuchs bekommen, den wir für die Pflegeeinrichtungen brauchen, weil diese Fachkräfte von den Krankenhäusern abgesaugt werden“, sagt Petroff. Aus diesem Grunde müssten die Kapazitäten in den Krankenhäusern, den Altenpflegeeinrichtungen und in den der Pflegeschulen vergrößert werden. Doch das alleine wird nicht reichen, um mehr Menschen als bislang für Berufe in der Altenpflege zu begeistern. Zumal viele junge Leute studieren oder sich für, wie Petroff sagt, „augenscheinlich lukrativere oder nette Berufe“, beispielsweise bei Banken, Versicherungen und in Verwaltungen, entscheiden. Deshalb, so sagt er, „muss die öffentliche Darstellung des Pflegeberufes verbessert und mit Vorurteilen von geringem Lohn und permanenten Schicht- und Wochenenddiensten aufgeräumt werden.“ Es müsse deutlich werden, dass Altenpflege nicht nur das „Wechseln von Windeln“ bedeutet, sondern es sehr erfüllend sein könne, „Senioren zu helfen, trotz körperlicher und auch geistiger Alterserscheinungen selbstbestimmt und in Würde mit einer möglichst hohen Lebensqualität das Leben nicht einsam zu bestreiten.“ (siehe Infobox)

Neben der Aufgabe, Jugendliche zu überzeugen, eine generalistische Ausbildung in der Pflege zu beginnen, sollen Angebote für Menschen entwickelt werden, die beispielsweise schon „eine erste Runde im Berufsleben gedreht haben“, sagt Petroff. Heißt: Man sucht nach Wegen, Arbeitnehmern, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, eine ein- oder zweijährige Ausbildung zum Pflegehelfer anzubieten. „Wir müssen diese Leute gewinnen, die sich für den Beruf öffnen und ihnen die Möglichkeit geben, die Ausbildung, die nicht ohne ist, auch erfolgreich abzuschließen“, betont Petroff. Aus seiner Sicht ist auch die Politik gefordert. Die müsse die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Ansehen der Pflegeberufe weiter wächst.