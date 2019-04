Fünfstündige Sitzung im Kreishaus : Kreistag drückt die Umlage auf ein Rekordtief

Die Zulassungs- und Führerscheinstelle bleibt weiterhin an Samstagen geschlossen, das gleiche gilt für die Moerser Zweigstelle. Das hat der Kreistag gegen die Stimmen von SPD und Linken beschlossen. Foto: Gerd Hermann

Kreis Wesel Die Kreisumlage sinkt auf den Tiefststand von 37 Prozent. Wie in jedem Jahr diskutierte der Kreistag kontrovers über die Themen Kultur, Soziales und über den Stellenplan

Mit 37 Prozent ist die Kreisumlage nach dem jüngsten Haushaltsbeschluss auf einem Tiefstand angelangt. Es ist die Abgabe, die die 13 kreisangehörigen Kommunen an den Kreis abführen müssen. Weil aber die Steuerkraft des vergangenen Jahres Grundlage dafür ist, wie viel Euro so ein Prozentpunkt Wert ist, müssen die Kommunen trotzdem tiefer in die Tasche greifen als 2018, der guten Steuereinnahmen wegen.