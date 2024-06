Ausbildung im Kreis Wesel Kreative Erzieherinnen und Erzieher braucht das Land

Im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zur Erzieherin druckte Melda Roser die Buchstaben B und D aus. Dem ersten gab sie den Namen „Brauner Bruno“, dem zweiten „Dünne Dina“. Dann hängte sie den „Braunen Bruno“ an die Wände der stationären Jugendhilfe, in der sie damals ein Praktikum machte. Wann immer sie an einem der Blätter vorbeikam, grüßte sie nun den „Braunen Bruno“. Eigentlich war dies eine Übung für einen Jungen, mit dem sie in der Einrichtung zusammenarbeitete. Beim gemeinsamen Lesen stellte sie fest, dass der Junge immer wieder das B und das D verwechselte. Melda Roser recherchierte und kam auf die Idee mit den Namen. Als sie den Jungen fragte, welchen Namen er lieber möge, entschied der sich für den „Braunen Bruno“. Wann immer der Junge in der Einrichtung nun einem B begegnete, sollte er den „Braunen Bruno“ grüßen. „Ich habe das dann auch gemacht: Jedes Mal, wenn ich ein B an der Wand kleben sah, sagte ich: Hallo, Brauner Bruno“, erzählt Melda Roser lachend. „Wer mit Kindern arbeitet, sollte kreativ sein.“